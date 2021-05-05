Десяток активистов из группы экологического активизма Extinction Rebellion 4 мая приковали себя к воротам Национального собрания Франции в Париже в знак протеста против утверждения нового климатического законодательства.
Пока они стояли живой цепью, их соратники жгли факелы и разжигали жаровни.
Депутаты нижней палаты парламента одобрили законопроект большинством голосов - 332 против 77 - после более чем 200-часового обсуждения. Теперь предстоит его утверждение в Сенате, после чего он вернется в нижнюю палату, где, скорее всего, получит одобрение центристского большинства президента Эммануэля Макрона.
В преддверии голосования группа "Восстание вымирания "назвала этот закон "ложью государства" и призвала законодателей отклонить его принятие. Экологи утверждают, что промышленный сектор Франции лоббировал отмену многих важных предложений.
Законопроект включает в себя
Другие предлагаемые меры включают в себя
Напомним, что французское правительство обязалось сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, но эта цель была подвергнута критике со стороны экологических групп как слишком низкая.
Исполнительный директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр заявил, что нового законопроекта "будет недостаточно для эффективной борьбы с глобальным потеплением".
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