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Цепи,факелы и жаровни - протест против закона о климате в Париже

Мир » Европа » Евросоюз

Десяток активистов из группы экологического активизма Extinction Rebellion 4 мая приковали себя к воротам Национального собрания Франции в Париже в знак протеста против утверждения нового климатического законодательства.

Цепи,факелы и жаровни - протест против закона о климате в Париже

Пока они стояли живой цепью, их соратники жгли факелы и разжигали жаровни.

Депутаты нижней палаты парламента одобрили законопроект большинством голосов - 332 против 77 - после более чем 200-часового обсуждения. Теперь предстоит его утверждение в Сенате, после чего он вернется в нижнюю палату, где, скорее всего, получит одобрение центристского большинства президента Эммануэля Макрона.

В преддверии голосования группа "Восстание вымирания "назвала этот закон "ложью государства" и призвала законодателей отклонить его принятие. Экологи утверждают, что промышленный сектор Франции лоббировал отмену многих важных предложений.

Какие меры борьбы с глобальным потеплением перечислены в законе

Законопроект включает в себя

  • запрет на краткосрочные внутренние рейсы, которые могут быть заменены поездом,
  • препятствия для арендодателей, сдающих в аренду плохо изолированные объекты,
  • запрет на наружные обогреватели на террасах ресторанов.

Другие предлагаемые меры включают в себя

  • рекомендацию для государственных школ предлагать меню без мяса,
  • наложение вето на строительство новых аэропортов,
  • ограничение использования пластика в упаковке супермаркетов.

Напомним, что французское правительство обязалось сократить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года, но эта цель была подвергнута критике со стороны экологических групп как слишком низкая.

Исполнительный директор Greenpeace France Жан-Франсуа Жюльяр заявил, что нового законопроекта "будет недостаточно для эффективной борьбы с глобальным потеплением".

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Что происходит с климатом Земли?
Автор: Ольга Лебедева
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