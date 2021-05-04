Украинский политик: Мы доиграемся с водной блокадой Крыма

Бывший депутат украинской Рады Евгений Червоненко считает, что водная блокада Крыма, устроенная правительством его страны, в конце концов громко "аукнется":

в любой момент Россия может обрушить любую отрасль экономики Незалежной.

Свое мнение экс-нардеп высказал в эфире канала "Наш".

По его словам, перекрыв канал, по которому вода поступала в Крым, Киев нарушил международное право. И дал повод обвинить себя в геноциде — экологическом и гуманитарном.

А заодно поставил страну под неизбежный экономический коллапс:

"Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок? Любым путем. Например, от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную электростанцию, и здесь все ляжет", — предупредил экс-депутат.

Читайте также:

Крым предъявит Украине иски по водной блокаде

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.