Крым предъявит Украине иски по водной блокаде

Крым будет судиться с Киевом из-за инфраструктурных и транспортных блокад полуострова. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее он рассказал, что власти планируют подать иск о водной блокаде Крыма к ее организаторам в первом полугодии 2021 года. Предварительную сумму ущерба оценили в 1,47 триллиона рублей.

"Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски", — сказал Константинов.