Офис Зеленского отреагировал на прошедший в Киеве "Марш вышиванок"

В офисе президента Украины потребовали от МВД и властей Киева установить обстоятельства прошедшей акции неонацистов и привлечь виновных к ответственности.

В пятницу, 30 апреля, офис Владимира Зеленского наконец-то отреагировал на прошедший два дня назад в центре Киева "Марш вышиванок". Акция была приурочена к годовщине формирования нацистской дивизии СС "Галичина". Ранее "Правда.Ру" рассказывала об этом событии.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей", — говорится на сайте президента Украины.

Реакция от главы украинского государства последовала, когда по этому поводу высказались уже и украинские политики, и многие другие. В частности, МИД Израиля выступил с негативной оценкой данного события. Позицию России озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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