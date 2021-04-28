По мнению некоторых участников шествия, сегодняшний "Марш вышиванок" в центре Киева не имеет отношения к идеологии немецкого национал-социализма.
В Киеве впервые проходит шествие в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина", прославившейся зверствами против мирного населения. Участники "марша" двигаются от станции метро "Арсенальная" к Майдану Незалежности (площади Независимости), неся флаги различных националистических организаций и выкрикивая соответствующие лозунги и речёвки.
"Принадлежность к немецким вооружённым силам не означала, что дивизионщики разделяли идеологию немецкого национал-социализма. Как правило, это были украинские патриоты, которые видели в дивизии ядро будущей украинской армии", — привела цитату из чата участников мероприятия журналистка Юлия Витязева.
Нюрнбергский трибунал признал войска СС, в которые входила печально известная дивизия "Галичина", преступной организацией. До нынешнего дня шествий её "поклонников" в Киеве не проводилось.
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