МИД РФ прокомментировал прошедший в Киеве "Марш вышиванок"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала вчерашний "Марш вышиванок", прошедший в Киеве в честь дивизии СС "Галичина".

В среду, 28 апреля, в центре украинской столицы состоялось шествие националистов. Около сотни представителей различных националистических организаций прошли по Киеву с флагами и речёвками. По мнению Марии Захаровой, неонацистские настроения на Украине расцветают и ширятся благодаря полному попустительству властей.

"Такая политика официального Киева является надругательством над памятью не только российского и украинского, но и всех народов бывшего Советского Союза, чьи солдаты отдали жизни за будущее последующих поколений, включая граждан современной Украины", — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

Вчерашняя акция ещё раз наглядно показала, что неонацизм на Украине — это факт, а не выдумки российской пропаганды, уверена Мария Захарова.

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