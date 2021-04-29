Монетный двор Великобритании представил самую крупную золотую монету

Королевский монетный двор Великобритании представил самую крупную за всю его историю длиною в 1 100 лет золотую монету весом 10 кг. Диаметр монеты составляет 20 см, номинал — 10 тысяч фунтов стерлингов ($13,9 тысячи).

Над выпуском монеты работала команда мастеров, потрачено 400 часов, сообщает The Times. После того, как монета была изготовлена, над замысловатым дизайном трудились вручную, удалив все следы резки. После её отполировали, а затем подвергли лазерной обработке.

Этот гигант стал последней монетой из серии "Звери королевы". На ней изображена королева Елизавета II с десятью реальными и мифическими животными. Дизайнеры серии были вдохновлены статуями с их изображениями на пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в 1953 году.

Последний гигант выставлен на продажу, но не по номиналу. О стоимости монеты можно узнать, подав заявку на её покупку.