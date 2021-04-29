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Монетный двор Великобритании представил самую крупную золотую монету

Мир » Европа

Королевский монетный двор Великобритании представил самую крупную за всю его историю длиною в 1 100 лет золотую монету весом 10 кг. Диаметр монеты составляет 20 см, номинал — 10 тысяч фунтов стерлингов ($13,9 тысячи).

Монетный двор Великобритании представил самую крупную золотую монету

Над выпуском монеты работала команда мастеров, потрачено 400 часов, сообщает The Times. После того, как монета была изготовлена, над замысловатым дизайном трудились вручную, удалив все следы резки. После её отполировали, а затем подвергли лазерной обработке.

Этот гигант стал последней монетой из серии "Звери королевы". На ней изображена королева Елизавета II с десятью реальными и мифическими животными. Дизайнеры серии были вдохновлены статуями с их изображениями на пути следования Елизаветы II на церемонию коронации в 1953 году.

Последний гигант выставлен на продажу, но не по номиналу. О стоимости монеты можно узнать, подав заявку на её покупку.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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