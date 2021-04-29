Пекин начал орбитальную "сборку" новой космической станции

Китай продолжает работу над созданием собственной станции в космосе: её базовый модуль уже вышел на земную орбиту. Уточняется, что модуль называется "Тяньхэ", а для того чтобы станция стала обитаема, нужен ещё примерно год.

Флаг КНР

Интересно, что по своим характеристикам "Тяньхэ" стал "рекордсменом" — это самый большой аппарат, который китайские специалисты построили для отправки в космос. Его длина — 16,6 метра.

"Миссия по запуску базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая добилась полного успеха", — рапортует Центральное телевидение Китая.

По данным СМИ, понадобится провести около 11 дополнительных запусков, чтобы на станции смогли жить люди. В частности, планируется стыковка с "Тяньхэ" ещё нескольких модулей (известно пока о трёх).

Далее к шедевру инженерной мысли вылетят корабль "Тяньчжоу-2" (грузовой) и корабль "Шэньчжоу-12", который привезёт на станцию трёх китайских космонавтов.

Си Цзиньпин: поздравляю с успехом

Си Цзиньпин

На столь знаковое для Китая событие отреагировал и председатель КНР Си Цзиньпин. Он направил специальную поздравительную телеграмму, уже доступную в Сети.

"От лица Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), Госсовета КНР и Военного совета ЦК КПК председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму в связи с успешным запуском базового модуля "Тяньхэ" национальной космической станции Китая", — написано в ней.

Си Цзиньпин также тепло и искренне поздравил всех, кто работал над проектом и участвовал в миссии по запуску "Тяньхэ".

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