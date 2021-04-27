О "смертельной опасности", грозящей Франции, заявили в открытом письме президенту страны Эмманюэлю Макрону несколько отставных военных. Более тысячи силовиков это письмо подписало.
Военные утверждают, что растет уровень насилия, а исламисты устанавливают порядки, не соответствующие законам страны. Макрона призывают "проявить мужество и ликвидировать нависшие над страной опасности".
"Помните, что, как и мы, подавляющее большинство наших сограждан потрясены вашей нерешительностью и преступным молчанием", — передает обращение РИА Новости. Авторы письма полагают, что если Макрон продолжит молчать, то придется вмешиваться армии — "гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу".
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