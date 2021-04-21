Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки

Белый дом заявил, что слова российского президента о тигре Шерхане и шакале Табаки к нему не относятся. Это уже говорит о том, что мимо ушей их не пропустили.

В ежегодном послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин сравнил недружественные действия некоторых стран с поведением тигра Шерхана и его прихвостня шакала Табаки из "Маугли". Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснил, что таким образом Путин предупредил о недопустимости "нового вида спорта" — цеплять Россию по поводу и без повода.

На брифинге в Белом доме журналисты задали вопрос пресс-секретарю президента США Джен Псаки об отношении к этому заявлению российского лидера.

"Не думаю, что мы воспринимаем что-либо, что говорит президент Путин, на личный счёт. У нас толстая кожа", — приводит ответ Джен Псаки РИА Новости.

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