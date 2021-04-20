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Вердикт по делу Джорджа Флойда откладывается

Мир » Северная Америка » США и Канада

Присяжным в штате Миннесота не хватило понедельника на вынесение вердикта по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Вердикт по делу Джорджа Флойда откладывается

Теперь обсуждение продлится сегодня, после того как они проведут ночь в гостинице. По законодательству, ограничений на это не требуется. Ряд экспертов успел заявить, что при затягивании совещания присяжные более склонны к оправдательному вердикту. Напротив, короткое разбирательство чаще связано с обвинением.

Процесс идет с 8 марта, а началось дело 25 мая 2020 года после того, как полицейский (теперь уже экс-) Дерек Шовин применил при задержании Флойда удушающий прием, и темнокожий мужчина вскоре умер.

Теперь Шовину грозит заключение до сорока лет, а смерть Флойда заставила активироваться протестное движение в защиту прав афроамериканцев Black lives matter. Нередко протесты при этом перерастают в откровенные беспорядки.

Ряд экспертов уверен, что BLM в первую очередь дискриминирует белых людей.

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Новые протесты BLM на фоне суда над полицейскими, обвиняемыми по делу Флойда
Автор: Михаил Закурдаев
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