Патрик Бьюкенен: Революция Black Lives Matter установит официальную дискриминацию белых

По мере того как черная Америка продолжает выходить из берегов, в русскоязычном информационном поле с некоторым опозданием появились и циркулируют зимне-весенние откровения солидарной с американскими братьями жительницы Торонто по имени Юсра Хогали, обзывающей белых дефективными.

"Белые люди — это рецессивные генетические дефекты. Это факт. Белые гены нуждаются в превосходстве белых, как механизме защиты своего выживания как народа, потому что все, что они могут сделать, это произвести себя, — утверждает эта молодая симпатичная девушка. Она отмечает, что у белых людей "более высокая концентрация ингибиторов ферментов", подавляющих выработку меланина, столь необходимого для костей, зрения, слуха и, что особенно важно, интеллекта.

"Белая кожа — это ненормальность, свойственная недочеловеку. Все фенотипы существуют в семье черных народов, а белые люди — генетический дефект черноты. Черные просто при помощи своих доминирующих генов могли бы буквально смести с лица земли белую расу, будь у нас такая возможность", — делится в социальных сетях гражданка архимирной и супертолерантной Канады, практически не знавшей рабства в своей истории, ставшей независимым государством уже после того, как эта мрачная страница была перевернута в Америке.

Размышления жительницы Торонто можно было бы квалифицировать как бред сивой кобылы (пардон, черной) и пройти мимо, если бы не несколько фактов.

Она получила некоторую известность. Она имеет сторонников, являясь соосновательницей и одним из лидеров общественного движения. На тернистый путь борьбы с вражеской расой она вышла не от хорошей жизни. Вот что девушка пишет в колонке местной газеты The Star:

"Быть в Торонто черной мусульманкой означает ощщущать глубокую изоляцию вследствие повсеместной, системной расовой, патриархальной, исламофобской дискриминации. Это значит постоянно находиться под ударом. Когда новостные сообщения игнорируют страдания, исчезновение и смерть таких, как я, это несправедливо".

Об авторе колонки в газете говорится, что Yusra Khogali является "соосновательницей движения Black Lives Matter Toronto, активисткой общины, антирасистской просветительницей и черной феминистической поэтессой. Она заканчивает University of Toronto, готовясь защитить научную степень в области исследования социальной справедливости".

Ее представления о социальной справедливости разделяет темнокожий американский миллиардер Роберт Джонсон, требующий от властей США выплатить $14 трлн в качестве репараций для темнокожих граждан страны.

По его мнению, это поможет "сократить пропасть между белыми и черными". Миллиардер считает, что на эти деньги черные американцы смогут создадать и развивать свои предприятия, что будет не только справедливо, но и полезно для экономики. Это предложение прозвучало на фоне массовых протестов, вспыхнувших после убийства полицией чернокожего задержанного.

На этом же фоне чуткий к алгоритмам эпохи американский консервативный аналитик Патрик Джозеф Бьюкенен, в разное время работавший советником Ричарда Никсона и Рональда Рейгана, опубликовал в своем блоге статью "Грядет новый "системный расизм" .

Выражение "системный расизм" сегодня привычно слышать из уст политиков, в той или иной степени солидарных с движением Black Lives Matter, однако американский публицист находит для новой политической идиомы иные иллюстрации. Например, "драконовское кадровое решение" главы международного медиа-холдинга NBCUniversal Цезаря Конде о сокращении доли белых сотрудников компании с нынешних 74 до 50 процентов. При этом доля цветных, к которым Патрик Бьюкенен причисляет чернокожих, испаноязычных, азиатов, американских индейцев и сотрудников смешанного происхождения, будет повышена с 26 процентов тоже до половины.

Бьюкенен обращает внимание на такой нюанс новой кадровой политики NBCUniversal: количество бледнолицых мужчин-работников холдинга сократится на треть — с 38 процентов до 25, это делается для того, чтобы 50 процентов работников составляли представители не-белых рас и представительницы прекрасной половины человечества. Руководство компании допускает, что доля белых мужчин может опуститься ниже ¼, зато верхняя планка для них установлена жестко и не может быть превышена.

"Введение подобных расовых и гендерных квот для работников NBCUniversal — половина женщины, половина цветные — перечеркивает дух, а то и букву Акта о гражданских правах 1964 года", — уверен Патрик Джозеф Бьюкенен.

Закон о гражданских правах (The Civil Rights Act) — фундаментальная норма трудового и гражданского права Соединенных Штатов Америки, ставящая вне закона любые формы дискриминации на основе расы, цвета кожи, пола, этнической и религиозной принадлежности. Закон устанавливает равные условия для избирателей и кандидатов на любые выборные должности, он запрещает расовую сегрегацию в школах, общественных местах и на работе.

С инициативой принятия закона, открывшего новую страницу в истории Америки, выступил в 1963 году президент Джон Кеннеди, однако Сенат конституционную поправку отклонил. После убийства Кеннеди к ней вернулся президент Линдон Джонсон, после одобрения обеими палатами 2 июля 1964 года The Civil Rights Act вступил в силу.

Бьюкенен уверен, что действия руководства NBCUniversa его отменяют.

Он цитирует слова председателя медиа-холдинга Цезаря Конде: "Мы несем особую ответственность за то, чтобы выглядеть так, как выглядят граждане страны, которой мы служим, и отражать ее реалии".

"Однако воплощение этой ответственности в реальность означает активную дискриминацию при приеме на работу новых сотрудников, если они оказались неправильного пола или расы, иными словами — невостребованными белыми мужчнинами", — считает автор статьи.

Бьюкенен напоминает, что Америка стала супердержавой благодаря меритократии (власти интеллектуалов), которая предполагает, что залогом успеха в любых сферах, от спорта до науки, является "превосходство" амбиционных и целеустремленных людей, обладающих глубокими познаниями и навыками в своей области.

Сегодня этот принцип под угрозой, считает Патрик Бьюкенен. Он приводит еще один пример в подтверждение своих опасений — предлагаемую Демократической партией поправку в законодательство штата Калифорния, судьбу которой избиратели решат на голосовании в ноябре.

Бьюкенен пишет, что в 1996 году на проведенном в штате референдуме 55 процентов калифорнийцев проголосовало за поправку, устанавливающую полное расовое равноправие ("слепоту к цвету", если переводить дословно). Факт проведения такого референдума вызывает вопросы. А что, до 1996-го калифорнийские власти не были "слепы" к цвету кожи жителей штата? В это верится с трудом, однако Бьюкенен цитирует текст поправки, ставшей четверть века назад частью региональной конституции: "Власти штата не должны дискриминировать или оказывать преференции лицам или группам лиц, основываясь на расе, половой принадлежности, цвете, национальности или этническом происхождении в сферах государственной службы, государственного образования или государственных контрактов".

Сегодня калифорнийские демократы "желают избавиться от этой поправки, выводящей за рамки закона расовую и этническую дискриминацию", считает автор статьи. "Изменения (в конституции штата — переводчик), вынесенные на ноябрьское голосование, призваны отменить закрепленное поправкой равенство, это будет сделано в угоду афро- и латиноамериканцам и в ущерб интересам граждан азиатского происхождения и белых. Это изменит существующие расовые пропорции при приеме в государственные университеты и на государственную службу, — пишет Патрик Бьюкенен. — Если это произойдет, то увеличится количество испаноязычных и чернокожих, которых, несмотря на более низкую успеваемость, примут в элитные высшие учебные заведения штата, такие, как Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Университет Калифорнии и Беркли благодаря их расе".

Публицист считает, что это узаконит расовую дискриминацию, запрещенную Актом о гражданских правах 1964 года.

"Это будет расовой и национальной дискриминацией, такой, которая существовала во времена сегрегации, поменяются местами лишь цвет кожи благополучателей и жертв, — убежден Патрик Джозеф Бьюкенен. — И в этом заключается смысл революции Black Lives Matter, который прост: "А теперь наш черед!".