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"Чтобы держать людей в страхе": экс-президент Чехии о действиях властей

Мир

Чехия остаётся в центре внимания СМИ: на этот раз речь идёт о внутренних сложностях страны. По словам экс-президента Чехии Вацлава Клауса, нынешние власти стараются запугать население "выдуманной угрозой".

"Чтобы держать людей в страхе": экс-президент Чехии о действиях властей

Клаус объяснил свои слова для издания Lidovky. Он уверен, что ранее в стране случилась "коронавирусная истерия", ставшая идеальной средой для разного рода фейков. Однако вечно пугать население коронавирусом не выйдет — поэтому и была поднята тема взрыва в Врбетице.

"Наше правительство и связанная с ней псевдооппозиция понимает, что бесконечно пугать людей коронавирусом невозможно, и поэтому они отчаянно ищут другую выдуманную угрозу, чтобы держать людей в страхе", — уточнил Клаус.

Экс-президент попросил политиков задуматься не только о себе, но и о Чехии, а также отметил: лично он не ожидал возвращения в 50-е годы XX века.

"Я не верил, что ещё когда-нибудь буду в бессилии стучать по столу, слушая режимное радио и заявления наших высокопоставленных политических руководителей", — уточнил он.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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