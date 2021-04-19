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"Категорически не согласны": Кремль ответил Праге по поводу Врбетице

Политика

Новости из Кремля: там "категорически не согласны" с теми выводами, к которым пришла Чехия в ходе расследования дела о взрыве в Врбетице. Комментарий журналистам дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Категорически не согласны": Кремль ответил Праге по поводу Врбетице

Напомним, что в деревне Врбетице (расположенной на востоке Чехии) в 2014 случился взрыв на складе с боеприпасами. По данным Праги, к нему каким-то образом причастны российские спецслужбы. Известно, что Прага не хочет предоставлять Москве полные данные по расследованию, заявляя, что представители России попробуют "исказить данные".

"Российская сторона не должна знать все, что мы знаем об этой операции [спецслужб РФ]", — дал комментарий для СМИ временно исполняющий обязанности главы МИД Чехии Ян Гамачек.

"Мы категорически не согласны с такими выводами, считаем их провокационными и недружественными", — ответил на вопрос журналистов о расследовании чехов Песков.

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Беспорядки возле посольства России в Праге. Сторонники и противники РФ проклинали друг друга
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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