Пашинян рассказал, что является основой внешней безопасности Армении

Обеспечение внешней безопасности Армении в большой степени зависит от военного союза с Россией. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Пашинян рассказал про безопасность страны в ходе своего выступления в армянском парламенте. Он сообщил, что уже заключены "десятки договоров", а также налажена работа единой системы ПВО.

"Как Армения должна обеспечить свою безопасность? Мы должны подчеркнуть, что основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией, который зафиксирован несколькими десятками договоров. В этом контексте для нас практическое значение имеют армяно-российская объединённая группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию", — уверен Пашинян.

Кроме того, работа продолжается: известно, что идёт активное обсуждение проекта, расширяющего возможности 102-й военной базы (принадлежащей России), а также появление "филиала" данной базы в Сюникской области.

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