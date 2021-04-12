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В чём главная проблема Вашингтона, объяснил Сергей Лавров

Мир

Проводимая США политика абсолютно контрпродуктивна, но Вашингтон всё никак не может отказаться от своего ущербного курса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В чём главная проблема Вашингтона, объяснил Сергей Лавров

Ещё в начале 1990-х, после распада Советского Союза, США возомнили себя мировым гегемоном. В те годы мир перестал быть двуполярным, и теперь на наших глазах набирает силу объективный процесс создания многополярного миропорядка. Однако США до сих пор продолжают считать себя "всемирным полицейским", оказывая беспрецедентное и всесторонне давление на правительства, проводящие независимую от мнения "дядюшки Сэма" политику, основанную на национальных интересах. И в этом — их главная ошибка, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"По нашему мнению, главная проблема Вашингтона в том, что они никак не откажутся от ущербного курса на поддержание своего глобального доминирования", — сказал глава МИД России в интервью иранскому агентству Irna.

Сергей Лавров отметил, что Соединённые Штаты агрессивно пытаются навязать всему миру некий "порядок, основанный на правилах" вместо сложившейся ООН-центричной международно-правовой архитектуры.

"У нас нет возражений против соблюдения всех правил. Но в этом случае они должны вырабатываться не только в узком кругу Вашингтона и его сателлитов, в обход ООН, но и во всём мире — со всеми основными глобальными игроками и в соответствии с признанными нормами международного права", — пояснил он.

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Автор: Людмила Черткова
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