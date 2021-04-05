В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку

К необычному выводу по поводу полигона на спорных островах Сенкаку (Дяоюйдао) пришли эксперты Kyodo. Они выяснили, почему США могут пользоваться полигоном, но не делают этого ещё с 70-х годов.

В Kyodo ссылаются на недавно рассекреченные данные Национального управления архивов и документации США.

Ситуация, как оказалось, развивалась достаточно просто: до 1978 года американцы активно использовали полигон на спорных островах, в том числе отрабатывая на нём бомбометание. Однако уже с 1979 года от полигона "отказались": известно, что военные подавали запрос, но власти США решили его не удовлетворять.

Интересно, что по поводу полигона уже высказалась команда Джо Байдена: несмотря на то, что он не используется, на него всё равно распространяются положения договора о безопасности. То есть в случае атаки на архипелаг Штаты обязаны будут помочь Японии.

Такая политика США, считают в Kyodo, объяснима: на острова претендует Китай, и постоянные учения американских военных могли бы ещё больше ухудшить и без того проблемные отношения Пекина и Вашингтона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.