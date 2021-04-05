Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор "Знамени Труда" рассказал о гибели 18-летнего футболиста
Правительство выделит миллиард на поддержку промышленности
Глава ДНР рассказал о готовности Украины атаковать Донбасс
Реаниматолог развенчал миф о чипировании через вакцинацию от COVID-19
Молохов: планы Киева по вторжению в Крым напоминают карнавал
Исламист в Кисловодске готовил атаку на полицейский участок
МИД России призвал продвигать альтернативы SWIFT
Солнечный свет нейтрализует COVID-19 за 10-20 минут
В каких случаях банк может арестовать ваш счёт

В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку

Мир

К необычному выводу по поводу полигона на спорных островах Сенкаку (Дяоюйдао) пришли эксперты Kyodo. Они выяснили, почему США могут пользоваться полигоном, но не делают этого ещё с 70-х годов.

В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку

В Kyodo ссылаются на недавно рассекреченные данные Национального управления архивов и документации США.

Ситуация, как оказалось, развивалась достаточно просто: до 1978 года американцы активно использовали полигон на спорных островах, в том числе отрабатывая на нём бомбометание. Однако уже с 1979 года от полигона "отказались": известно, что военные подавали запрос, но власти США решили его не удовлетворять.

Интересно, что по поводу полигона уже высказалась команда Джо Байдена: несмотря на то, что он не используется, на него всё равно распространяются положения договора о безопасности. То есть в случае атаки на архипелаг Штаты обязаны будут помочь Японии.

Такая политика США, считают в Kyodo, объяснима: на острова претендует Китай, и постоянные учения американских военных могли бы ещё больше ухудшить и без того проблемные отношения Пекина и Вашингтона.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Америка требует от Китая прекратить агрессию против японских островов Сенкаку в Южно-Китайском море
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В Kyodo выяснили, почему Штаты "игнорируют" полигон на Сенкаку
Ехать или не ехать России на саммит по климату - вот в чем вопрос
Правительство выделит миллиард на поддержку промышленности
Глава ДНР рассказал о готовности Украины атаковать Донбасс
Реаниматолог развенчал миф о чипировании через вакцинацию от COVID-19
Молохов: планы Киева по вторжению в Крым напоминают карнавал
Исламист в Кисловодске готовил атаку на полицейский участок
МИД России призвал продвигать альтернативы SWIFT
Глава Минобороны Украины увидел в стране "мощный форпост НАТО"
Солнечный свет нейтрализует COVID-19 за 10-20 минут
Популярное
Российский шоу-бизнес
Артём Тынкасов ушёл из жизни

Звезда отечественного кинематографа не дожил до 51 года. О смерти Артёма Тынкасова стало известно накануне.

Артём Тынкасов ушёл из жизни
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Здоровье и профилактика
Когда чай может быть смертельно опасным, объяснил профессор
Российский шоу-бизнес
Долина напугала поклонников фото с "трупными" пятнами на лице
Российский шоу-бизнес
Никита Михалков обвинил Ксению Собчак во лжи
Вячеслав Шпаковский Дом на колесах или плавучий город: какое будущее есть у человечества Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Валентину Матвиенко возмутила песня Манижи Василий Амирджанов Любовь Степушова Донбасс в огне: месть за "убийцу" или "не дать достроить "СП-2"? Любовь Степушова
Новости Украины
США не будут воевать за Украину в Донбассе, посетовал генерал ВСУ
Российский шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила врачей, которые борются за её жизнь
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников