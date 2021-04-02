Новый совет для всех стран-членов НАТО, которым выпало счастье граничить с Украиной: пора повышать боеготовность. Совет поступил из офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Данные стали известны после встречи замглавы офиса президента Украины Романа Машовца с послом Канады Ларисой Галадзой.
"[Машовец] отметил, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и альянса. Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.
Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной", — указано в заявлении офиса Зеленского, представленного 2 апреля.
Напомним, что ранее помощь в Донбасском вопросе Киеву пообещал Вашингтон. По мнению главы Пентагона Ллойда Остина, Штаты "обеспокоены" эскалацией конфликта и будут поддерживать суверенитет Украины.
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