Новый совет для всех стран-членов НАТО, которым выпало счастье граничить с Украиной: пора повышать боеготовность. Совет поступил из офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Данные стали известны после встречи замглавы офиса президента Украины Романа Машовца с послом Канады Ларисой Галадзой.

"[Машовец] отметил, что одним из путей улучшения ситуации с безопасностью могут стать совместные мероприятия, в частности, военные учения Украины и альянса. Они должны охватывать сухопутный, военно-морской и воздушный компоненты.

Кроме того, целесообразно повысить уровень боевой готовности войск в странах НАТО, которые граничат с Украиной", — указано в заявлении офиса Зеленского, представленного 2 апреля.