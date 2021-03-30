Давно не наблюдалось в украинской Раде старой доброй депутатской потасовки. И вот она наконец произошла – с участием экс-президента страны.
Видео выложил телеграм-канал издания «Страна». Петр Порошенко пытался подойти к трибуне, пока выступала депутат от его партии «Евросолидарность» Ирина Геращенко. Несколько участников провластной фракции «Слуга народа» помешали ему это сделать, встав в проходе.
Геращенко говорила о постановлении об осуждении националистического митинга у офиса Владимира Зеленского 20 марта. Это осуждение было принято. Также депутат заявила, что депутат «Слуги народа» Сергей Швец находится в алкогольном опьянении на сессии Рады.
Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал обе стороны успокоиться.
Во время митинга в поддержку осужденного на семь лет экс-главы одесского «Правого сектора» протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты. Они также повредили двери офиса президента и облили краской здание.
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