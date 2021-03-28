У метро в Минске задержали мужчину с газовым и сигнальным пистолетами

Правоохранители Белоруссии задержали в субботу, 27 марта, у станции метро "Пушкинская" в Минске мужчину с газовым и сигнальным пистолетами, а также с патронами, сообщила пресс-служба МВД республики. Об этом пишет РИА "Новости".

"Сегодня днем в Минске правоохранители задержали 30-летнего жителя Вилейского района. При нем находились газовый и сигнальный пистолеты. В ходе личного досмотра также обнаружены патроны, лазерная указка и складной нож", — говорится в сообщении пресс-службы в telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что задержанный состоит в деструктивных Telegram-чатах, ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.