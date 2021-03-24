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На Украине после прививки AstraZeneca умер второй человек

Мир » Бывший СССР » Украина

В Черновицкой области Украины после прививки от коронавируса вакциной AstraZeneca (Covishield) скончался провизор аптеки военного госпиталя.

На Украине после прививки AstraZeneca умер второй человек

Предварительной причиной смерти назван острый мозговой инсульт. Уточнённый диагноз будет назван после патологоанатомического исследования. Отмечается, что у пациента имелись тяжёлые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и прочие сопутствующие болезни, однако аллергии на компоненты вакцины или других противопоказаний к вакцинации выявлено не было, и 15 марта провизор получил прививку. А уже на следующий день был экстренно госпитализирован.

"Со слов руководителя мобильной бригады, которая вакцинировала сотрудников военного госпиталя, пациент перенёс вакцинацию нормально. Жалоб на состояние здоровья мужчина не высказывал", — сообщили в Минздраве Украины.

Ранее стало известно, что в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса скончалась военнослужащая-контрактник.

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Автор: Людмила Черткова
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