В Украине умерла военнослужащая после вакцинации AstraZeneca

В Украине в Одесской области через два дня после прививки от коронавируса скончалась военнослужащая-контрактник.

Это произошло во внеслужебное время. На место происшествия прибыли военные и гражданские медики, но спасти женщину не получилось. Утром того же дня она не жаловалась на здоровье. При этом известно, что умершая страдала гипертонией.

Для вакцинации использовалась вакцина Oxford/AstraZeneca, единственная, на данный момент применяемая на Украине. В настоящий момент ей уже привиты почти 122 тысячи человек.

Руководитель Минздрава Украины Максим Степанов считает, что вакцина против СOVID-19 от компании AstraZeneca "абсолютно безопасна". В качестве аргумента он привел то, что сам организовал прививку этой вакциной собственным родителям.

Однако многие страны приостановили ее использование из-за нередко возникающих тромбов у привитых людей.