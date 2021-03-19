Американские патриоты просят русских разбомбить Вашингтон

Популярный американский новостной портал The Gateway Pundit выпустил статью о последних событиях российско-американских отношений.

В среду, 17 марта, телеканал ABC спросил у американского президента, считает ли он Владимира Путина "убийцей". Несмотря на то, что вопрос явно носил провокационный и оскорбительный характер, Джо Байден ответил на него утвердительно. Владимир Путин отреагировал на заявление президента США, пожелав ему здоровья и добавил, что человек видит в поведении других себя и свои ошибки.

"Кто как обзывается, тот так и называется", — подметил глава российского государства.

Позже пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, заявила, что посол Анатолий Антонов был отозван для переговоров о "предотвращении необратимой деградации отношений". Такие действия ведомство объяснило тем, что своим высказыванием Джо Байден завел отношения между Москвой и Вашингтоном в "тупик".

В завершение статьи, ресурс предлагает желающим обсудить тему. В одном из самых популярных комментариев со стороны читателей, американский патриот буквально просит русских разбомбить здание Конгресса.

"Самое умное, что сейчас может сделать Россия, это сбросить 10-мегатонную водородную бомбу на Конгресс, когда обе его палаты будут на парламентской сессии", — гласит комментарий.

Напомним, что по итогам американских выборов 2020 года в жесткой борьбе победу одержал Джо Байден, что разделило граждан США на два противоборствующих лагеря и вызвало массовые беспорядки. Сторонники республиканцев несколько дней штурмовали Капитолий.

Позже чреда непопулярных законопроектов Джо Байдена только подлила масла в огонь. В ответ американский президент призвал Национальную гвардию для охраны Вашингтона. Решение Байдена патриоты охарактеризовали как "военную оккупацию столицы".