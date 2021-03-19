Ракеты, которых нет: Япония и США не обсуждали "сдерживание" КНР

Ранее появившуюся в некоторых японских СМИ информацию о переговорах Токио и Вашингтона по поводу новых ракет "против КНР" опровергли в МИД Японии. Переговоры не ведутся, заявил глава внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги.

Напомним кратко о сути публикаций: Nikkei и прочие СМИ ещё 5 марта сообщили, что представители Японии обсуждают с американцами размещение ракет, которые помогли бы "сдержать КНР". Речь, по словам инсайдеров издания, шла об островах в Восточно-Китайском море, дальность ракет могла составить 500 км и более.

Согласно заявлению Мотэги, которое он представил 19 марта в рамках работы в парламенте, ни вопрос немедленного размещения ракет, ни вопрос о месте их базирования не поднимался. Штаты, по его словам, пока даже не оценивают мнение своих союзников по данному вопросу.

Напомним, что отношения между Пекином и Токио обостряются в последнее время из-за "островного спора". Острова Сенкаку регулярно становятся объектом внимания Пекина, который посылает к ним свои корабли, нарушающие японские морские границы.