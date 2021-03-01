В Японии посчитали количество китайских провокаций у Сенкаку

Район островов Сенкаку, которые продолжают оставаться предметом спора Японии и Китая, в феврале стал ещё более "разогретым". По данным японского издания Yomiuri, китайские суда появлялись в японских водах каждый второй день.

В Yomiuri ссылаются на опубликованные береговой охраной страны данные, согласно которым за февраль зафиксировано 14 случаев китайских провокаций. Уточняется, что в январе схожих случаев было всего шесть.

Китайские суда, пишут в Yomiuri, действуют по следующей схеме: они подплывают к японским "рыболовам" и с помощью световых табло и радиосообщений просят капитанов "покинуть китайские территориальные воды".

Опасения Токио вызывает и следующий факт: новое китайское законодательство даёт судам береговой охраны КНР право стрелять по судам-нарушителям, которые оказались в "зоне территориальных вод Китая".