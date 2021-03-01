Район островов Сенкаку, которые продолжают оставаться предметом спора Японии и Китая, в феврале стал ещё более "разогретым". По данным японского издания Yomiuri, китайские суда появлялись в японских водах каждый второй день.
В Yomiuri ссылаются на опубликованные береговой охраной страны данные, согласно которым за февраль зафиксировано 14 случаев китайских провокаций. Уточняется, что в январе схожих случаев было всего шесть.
Китайские суда, пишут в Yomiuri, действуют по следующей схеме: они подплывают к японским "рыболовам" и с помощью световых табло и радиосообщений просят капитанов "покинуть китайские территориальные воды".
Опасения Токио вызывает и следующий факт: новое китайское законодательство даёт судам береговой охраны КНР право стрелять по судам-нарушителям, которые оказались в "зоне территориальных вод Китая".
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