В Мексике задержали партию поддельной вакцины "Спутник V"

Мексиканские таможенники задержали в международном аэропорту Кампече партию поддельной вакцины "Спутник V", спрятанную в частном самолёте.
Без малого шесть тысяч доз препарата прятались в сумках-холодильниках вперемешку со льдом и банками охлаждённых напитков. Экипаж и пассажиры самолёта были задержаны, на самолёт наложен арест. Несостоявшийся рейс должен был вылететь в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе.
Российский фонд прямых инвестиций выразил благодарность правительству Мексики. В РФПИ отметили, что, даже судя по одним только фотографиям, без изучения содержимого флаконов становится ясно, что речь идёт о поддельной партии препарата, поскольку внешний вид изъятых флаконов отличается от оригинальной вакцины. Например, в названии препарата допущена орфографическая ошибка.
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