Представители Запада, в частности, США и союзники, готовят "информационную атаку" на "Спутник V", сообщил представитель Кремля.
Причиной "атаки" станет увеличивающийся спрос на российскую вакцину. По итогам Запад хотел бы видеть "предвзятое отношение" к российским разработкам. Первые "залпы" проведут по тем странам Европы, которые уже успели одобрить "Спутник V".
"На фоне растущего спроса на российскую вакцину во всём мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", — приводит ТАСС данные источника в Кремле.
Также по данным из Кремля, как часть "информационной атаки" возможны попытки инсценировки гибели людей после применения российской вакцины.
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