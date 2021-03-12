Кремль: США готовят "информационную атаку" на Sputnik V

Представители Запада, в частности, США и союзники, готовят "информационную атаку" на "Спутник V", сообщил представитель Кремля.

Причиной "атаки" станет увеличивающийся спрос на российскую вакцину. По итогам Запад хотел бы видеть "предвзятое отношение" к российским разработкам. Первые "залпы" проведут по тем странам Европы, которые уже успели одобрить "Спутник V".

"На фоне растущего спроса на российскую вакцину во всём мире, в том числе в европейских странах, США и их союзники, по данным наших спецслужб, планируют развернуть масштабную информационную кампанию, нацеленную на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции", — приводит ТАСС данные источника в Кремле.

Также по данным из Кремля, как часть "информационной атаки" возможны попытки инсценировки гибели людей после применения российской вакцины.