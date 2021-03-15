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Ещё четыре страны приостановили использование вакцины AstraZeneca

Мир » Европа » Евросоюз

Несмотря на утверждения компании AstraZeneca о безопасности своей вакцины от коронавируса, всё больше стран в Европе приостанавливают применение препарата.

Ещё четыре страны приостановили использование вакцины AstraZeneca

Сегодня, 15 марта, ещё четыре страны Евросоюза приостановили вакцинацию населения препаратом шведско-британской компании AstraZeneca. Это Германия, Франция, Италия и Испания. Таким образом, уже в половине Европы вакцинация либо приостановлена, либо забракованы текущие партии вакцины. Поводом для этого стали сообщения о смертях привитых из-за развития тромбоэмболии.

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан объявил сегодня о приостановке вакцинации "в целях предосторожности". По его словам, специалисты института Пауля Эрлиха (это учреждение контролирует лекарственный оборот в Германии) должны тщательней изучить данную вакцину, "чтобы сохранить к ней доверие". Такой же призыв он адресовал и европейскому регулятору - EMA, сообщает портал Focus.

"Побочные эффекты в конечном счёте не должны превышать преимущества вакцинации", - подчеркнул Йенс Шпан.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже объявил, что вакцинация препаратом AstraZeneca приостановлена до завершения исследования EMA о безопасности вакцины. Аналогичное решение озвучил сегодня и итальянский регулятор Aifa: вакцинация не будет продолжена, пока ЕМА не объявит о результатах исследования.

По итогам срочного совещания межтерриториального совета по здравоохранению министр здравоохранения Испании Каролина Дариас заявила, что с сегодняшнего дня вакцинация препаратом AstraZeneca будет приостановлена на 15 дней. Поводом для этого решения также послужили сообщения о нарушениях свёртываемости крови после прививки, сообщает радио Cadena Ser.

Ранее вакцинацию временно приостановили Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Люксембург, Дания, Норвегия, Нидерланды, Болгария, Румыния, Исландия. Производитель, тем не менее, продолжает настаивать на безопасности своего препарата.

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Автор: Людмила Черткова
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