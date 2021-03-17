Дональд Трамп с радостью поборолся бы на выборах с Меган Маркл

Если кандидатом в президенты США от демократов станет Меган Маркл, то Дональд Трамп будет еще более расположен к тому, чтобы попытаться вновь выбраться во власть.

Так миллиардер заявил сотрудникам телеканала Fox News. Более того, он рассчитывает на то, что супруга принца Гарри попытается стать главой США. Окончательно Трамп еще не решил идти на выборы. Что касается отношения к скандальному интервью Опре Уинфри, то он явно на стороне королевы Елизаветы II, поскольку ему доводилось с ней общаться. "Думаю, что королева — замечательный человек", — сказал Трамп.

Ранее племянница республиканца Мэри заявила, что блокировка аккаунта в Twitter огорчила Дональда Трампа больше, чем проигрыш Джо Байдену на президентских выборах в США.