Блокировка аккаунта в Twitter огорчила Дональда Трампа больше, чем поражение на президентских выборах Джо Байдену, сообщила изданию Business Insider племянница экс-президента Мэри.
"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — сообщила изданию Мэри Трамп.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Отпрыску живописца предстоит сыграть криминального авторитета в знаменитом фильме.