Что огорчило Трампа больше, чем поражение на выборах

Блокировка аккаунта в Twitter огорчила Дональда Трампа больше, чем поражение на президентских выборах Джо Байдену, сообщила изданию Business Insider племянница экс-президента Мэри.

"Я думаю, что блокировка в Twitter и отказ Ассоциации профессиональных игроков гольфа США (PGA of America) проводить турнир на его поле были, вероятно, были самыми худшими событиями, которые произошли с ним за последние четыре года", — сообщила изданию Мэри Трамп.