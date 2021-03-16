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Большая часть Грузии оказалась без электроэнергии

Мир » Бывший СССР » Грузия

Большая часть территории Грузии в один момент оказалась без света — к этому привело отключение 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети".

Эта линия, согласно заявлению компании "Государственная электросистема Грузии", направлена на импорт электроэнергии с территории Турции. По данным ТАСС, свет погас во многих районах Тбилиси, отключились уличные фонари и светофоры.

Сейчас подача энергии восстанавливается, свет включают поэтапно. Отмечается, что помимо столицы республики, "во тьме" оказались города Батуми, Кобулети, Кутаиси и Поти.

Ранее массовый блэкаут произошел на территории Дагестана, на несколько часов остались без света более 150 тысяч человек.

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Автор: Михаил Закурдаев
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