Большая часть территории Грузии в один момент оказалась без света — к этому привело отключение 400-киловольтной линии электропередачи "Месхети".
Эта линия, согласно заявлению компании "Государственная электросистема Грузии", направлена на импорт электроэнергии с территории Турции. По данным ТАСС, свет погас во многих районах Тбилиси, отключились уличные фонари и светофоры.
Сейчас подача энергии восстанавливается, свет включают поэтапно. Отмечается, что помимо столицы республики, "во тьме" оказались города Батуми, Кобулети, Кутаиси и Поти.
Ранее массовый блэкаут произошел на территории Дагестана, на несколько часов остались без света более 150 тысяч человек.
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