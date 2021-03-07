Более 150 тысяч жителей Дагестана остались без света

В некоторых районах Дагестана произошёл сбой в подачи электроэнергии из-за штормового ветра со скоростью 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РФ.

"Из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, по информации ПАО "Россети", с 06:20 по настоящее время происходят отключения в распределительных сетях 6-10 кВ. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 151 200 человек)", — сказано в сообщении.