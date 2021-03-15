Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил главе ОБСЕ Анн Линде, что карабахский конфликт остался в прошлом и необходимо смотреть в будущее. Об этом сообщают РИА "Новости".
"Теперь конфликт остался в прошлом, и мы должны смотреть в будущее. Сегодня мы обсудили с вами наши взгляды на то, как строить будущее. Я думаю, что последние четыре месяца после войны демонстрируют стремление обеих сторон закрыть страницу и сосредоточиться на будущем", — приводит слова Алиева его пресс-служба.
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