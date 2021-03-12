Украина: "Откройте доступ в Крым"! Россия: "Вообще-то открыто"

Эстония при поддержке двадцати других стран, включая Украину, инициировала неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме Крыма.

Основным спикером на этой встрече стал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил участникам заседания, что на 23 августа запланирован саммит "Крымской платформы", который на Украине называют "новым консультационным и координационным форматом", и пригласил "присоединиться к этой инициативе" — то есть в очередной раз обсудить "возвращение Крыма". После чего попытался "достучаться" до России.

"Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", — воззвал Дмитрий Кулеба к "стране-агрессору".

Присутствовавший на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил при этом, что мнение жителей Крыма в очередной раз забыли спросить — им просто без объяснения причин отказались предоставить слово, сообщает РИА Новости.

В российской Госдуме услышали призыв украинской стороны. Заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек оценил словесные упражнения украинского министра. По его словам, пафосные заявления украинских дипломатов никак не скажутся на правилах посещения полуострова, и на украинских условиях ездить в Крым никто не будет.

"Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует", — сказал Руслан Бальбек в комментарии RT.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина заручилась поддержкой Эстонии в вопросе "деоккупации" Крыма.