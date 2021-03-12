Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
За смерть Джорджа Флойда его семье выплатят 27 млн долларов
Binance представил обществу платежный терминал Binance Pay
Сербия встала на защиту российской вакцины "Спутник V"
Знаменитости начали активно рекламироватьTron в Twitter
Осуществлён перевод 5000 биткоинов, которые приобрели в 2014 году
Бывший сенатор США стал советником криптобиржи Binance
Сказки глазами психолога: Василиса Прекрасная
AstraZeneca о случаях тромбоэмболии после вакцинации: "А вы докажите!"
В Европе обнаружили следы массового убийства в эпоху неолита

Украина: "Откройте доступ в Крым"! Россия: "Вообще-то открыто"

Мир » Бывший СССР » Украина

Эстония при поддержке двадцати других стран, включая Украину, инициировала неформальное заседание Совета безопасности ООН по теме Крыма.

Украина: "Откройте доступ в Крым"! Россия: "Вообще-то открыто"

Основным спикером на этой встрече стал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил участникам заседания, что на 23 августа запланирован саммит "Крымской платформы", который на Украине называют "новым консультационным и координационным форматом", и пригласил "присоединиться к этой инициативе" — то есть в очередной раз обсудить "возвращение Крыма". После чего попытался "достучаться" до России.

"Мы призываем оккупирующую державу занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом и, в частности, международным гуманитарным правом", — воззвал Дмитрий Кулеба к "стране-агрессору".

Присутствовавший на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил при этом, что мнение жителей Крыма в очередной раз забыли спросить — им просто без объяснения причин отказались предоставить слово, сообщает РИА Новости.

В российской Госдуме услышали призыв украинской стороны. Заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Руслан Бальбек оценил словесные упражнения украинского министра. По его словам, пафосные заявления украинских дипломатов никак не скажутся на правилах посещения полуострова, и на украинских условиях ездить в Крым никто не будет.

"Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует", — сказал Руслан Бальбек в комментарии RT.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Украина заручилась поддержкой Эстонии в вопросе "деоккупации" Крыма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Сербия встала на защиту российской вакцины "Спутник V"
Знаменитости начали активно рекламироватьTron в Twitter
СБУ ищет измену в ратификации Харьковских соглашений. Наверняка найдёт
Осуществлён перевод 5000 биткоинов, которые приобрели в 2014 году
Бывший сенатор США стал советником криптобиржи Binance
Сказки глазами психолога: Василиса Прекрасная
AstraZeneca о случаях тромбоэмболии после вакцинации: "А вы докажите!"
В Европе обнаружили следы массового убийства в эпоху неолита
Свой день рождения Ирина Алферова проведет на родной сцене
Эксперт раскрыл способ продлить жизнь ноутбука
Популярное
Связь
Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"

Иметь "глючный" смартфон, который медленно загружает информацию, – настоящее проклятье для его хозяина.

Как чистить память смартфона, чтобы тот не "тормозил"
Жирная пища повышает риск развития рака печени
Здоровье и профилактика
Жирная пища повышает риск развития рака печени
Новости Белоруссии
Почему приход к власти Тихановской для России смертельно опасен
Технологии
НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос
Любовь Степушова НАСА снова нуждается в помощи России, чтобы попасть в космос Любовь Степушова Василий Амирджанов В Госдуме задумались о запретах для журналистов Василий Амирджанов Игорь Буккер НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить Игорь Буккер
Наука и техника
НЛО над Финиксом: факты, о которых не принято говорить
Политика. Новости и аналитика
МИД РФ сделал "киевскому режиму" предупреждение по Донбассу
ЕС скоро превратится в матрёшку
Мир. Новости мира
ЕС скоро превратится в матрёшку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников