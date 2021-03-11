Эстония пообещала помочь Украине "деоккупировать" Крым

Украина заручилась поддержкой Эстонии в вопросе "деоккупации" Крыма. После этого Путин наверняка испугается и отдаст Крым обратно Украине. Но это не точно.

Посольство Украины в Таллине и Международный центр оборонных исследований провели онлайн-конференцию, на которой выступил председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон. Выступил ожидаемо: в стиле "Крым — это Украина".

"Эстония никогда не признает незаконной аннексии Крыма Россией и будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма. Это требует международного сотрудничества, постоянства и, конечно же, собственного неустанного лоббирования Украины", — привёл эстонский политик краткие тезисы своего выступления в Facebook.

Ранее украинский политик Татьяна Черновол призвала готовиться к силовому захвату Крыма "в любой момент". По её мнению, это может произойти "хоть завтра". В ответ глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Украина — "политический карлик", которому подобное не по силам, а заявления украинских политиков отдают безумием.