"Политический карлик": Крым ответил на агрессивную риторику Украины

Очередное агрессивное заявление о том, что Украина "готова" захватывать Крым военными методами, прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, подобные заявления отдают безумием.

Напомним, что агрессивную риторику позволила себе украинский политик Татьяна Черновол. Для канала "Прямой" она подчеркнула: военная операция по захвату Крыма может случиться "буквально завтра", нужно просто подгадать удачный момент.

По мнению Гемпеля, которое он привёл для РИА "Новости", такие слова могут себе позволить либо бессмертные, либо безумные политические деятели. В данном случае стоит явно опираться на второй вариант.

"Киевские власти ввергли свою страну в гражданскую войну и экономическую разруху, но, видимо, этого им мало, так теперь ещё и на Крым хотят позариться. Но всё это останется лишь в их больном воображении. Крым — неприступная крепость, а Россия — великая и мощная держава, способная защитить свои территории и свой народ, в отличие от политического карлика в лице Украины", — дал комментарий Гемпель.