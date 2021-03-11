В России ряд политиков прокомментировали слова украинского министра временно оккупированных территорий Алексея Резникова, который считает, что Донбасс не нужен России.

В частности, крымский сенатор Сергей Цеков заявил о непонимании официальным Киевом своих граждан, многие из которых не смирились с переворотом 2014 года и нынешней украинской политикой. Киев, по его словам, не слышит людей с Донбасса и направлен только на репрессии их, но конфликт могут разрешить лишь прямые переговоры.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина думает, что такие высказывания направлены на деморализацию жителей непризнанных республик Донбасса. А депутат Госдумы Водолацкий отметил РИА "Новости", что Киев готовится только к силовому решению проблемы, будучи подконтролен Госдепу.