Делегация вооруженных сил Великобритании прибыла в Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на линии соприкосновения.
Об этом сообщили в пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.
"В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках операции ORBITAL", — сказано в сообщении.
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