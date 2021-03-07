В Донбасс прибыла делегация ВС Великобритании

Делегация вооруженных сил Великобритании прибыла в Донбасс, чтобы ознакомиться с ситуацией на линии соприкосновения.

Об этом сообщили в пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.

"В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках операции ORBITAL", — сказано в сообщении.