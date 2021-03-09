В Ереване полиция оттесняет протестующих от здания парламента

В связи с акциями оппозиции в Ереване, к парламенту Армении стянуты дополнительные силы полиции, сообщает РИА "Новости".

Усиление потребовалось после того, как лидер объединенной оппозиции Армении Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент, у здания которого проходит акция. Мингующие требуют отставки премьера Никола Пашиняна.

Лидеры протеста призывают полицию воздержаться от применения силы.