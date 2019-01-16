США призвали армию Венесуэлы не подчиняться Мадуро

Парламент Венесуэлы, объявивший 15 января действующего президента страны Николаса Мадуро узурпатором, получил поддержку со стороны США. Помощник американского президента Джон Болтон сообщил, что его государство не признает Мадуро легитимным главой Венесуэлы. По словам Болтона, единственным законным органом власти в республике является Национальная ассамблея.

"Мы настоятельно призываем всех венесуэльских лидеров, включая Вооруженные силы, поддерживать верховенство закона и конституционный порядок", — написал чиновник в Twitter.

О непризнании власти Мадуро заявили также главы Бразилии и Аргентины

— Международное сообщество уже осознало, что Мадуро — диктатор, который стремится остаться у власти с помощью фальшивых выборов и заключения в тюрьму оппозиционеров, — заявил президент Аргентины Маурисио Макри по итогам переговоров с бразильским лидером Жаиром Болсонару.

Напомним, что парламент Венесуэлы заявил, что не признает Николаса Мадуро главой государства и сообщил о намерении обратиться к Евросоюзу, США, Бразилии и Чили с требованием заблокировать банковские президента и представителей его администрации.

Николас Мадуро был избран президентом на второй срок в мае 2018 года, что вызвало резкое неприятие со стороны США.

Источник фото: Президент.рф

Читайте также

Венесуэла: победил не Мадуро, победил социализм

Парламент Венесуэлы "сверг" президента Мадуро

Будет ли Бразилия воевать в Венесуэле