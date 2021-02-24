Нетривиальный способ борьбы с пандемией коронавируса и ростом заболеваемости придумали в Швеции. По данным новостного агентства SVT Nyheter, в стране сильно вырос спрос на коттеджи.
По данным SVT Nyheter, многие шведы считают собственный дом более безопасным вариантом проживания в условиях пандемии. По мнению представителя ассоциации шведских риэлторов, на рост спроса также влияет невозможность потратить деньги на заграничные поездки.
"Конечно, много говорили о том, что в этом году мы не сможем путешествовать. [Из-за пандемии] личный дом в Швеции кажется очень безопасным.
В январе мы продали на 11% больше коттеджей по сравнению с тем же периодом прошлого года", — уточнил цифру менеджер по маркетингу ассоциации шведских риэлторов Svensk Mäklarstatistik Ханс Флинк.
Интересно, что лучше всего расходятся коттеджи, расположенные в горных районах страны.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.