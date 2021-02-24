Шведский "рецепт" спасения от пандемии порадовал риэлторов

Нетривиальный способ борьбы с пандемией коронавируса и ростом заболеваемости придумали в Швеции. По данным новостного агентства SVT Nyheter, в стране сильно вырос спрос на коттеджи.

По данным SVT Nyheter, многие шведы считают собственный дом более безопасным вариантом проживания в условиях пандемии. По мнению представителя ассоциации шведских риэлторов, на рост спроса также влияет невозможность потратить деньги на заграничные поездки.

"Конечно, много говорили о том, что в этом году мы не сможем путешествовать. [Из-за пандемии] личный дом в Швеции кажется очень безопасным. В январе мы продали на 11% больше коттеджей по сравнению с тем же периодом прошлого года", — уточнил цифру менеджер по маркетингу ассоциации шведских риэлторов Svensk Mäklarstatistik Ханс Флинк.

Интересно, что лучше всего расходятся коттеджи, расположенные в горных районах страны.