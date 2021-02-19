Лишь бы не "Спутник V": власти Швеции срочно ищут препараты от COVID-19

В поисках вариантов лечения коронавируса власти Швеции идут на крайние меры. Экстренную лицензию от Государственного фармацевтического управления получил препарат под названием "Бамланивимаб".

Бамланивимаб (bamlanivimab) представляет собой противовирусный препарат, который, по мнению властей Швеции, поможет в случае "третьей волны" заболеваемости. Об этом сообщили через новостную службу SVT Nyheter.

Напомним, что экстренная лицензия не означает, что препарат официально разрешён, но медики получают право использовать его по своему усмотрению. Интересно, что на некоторых сайтах можно найти весьма странные данные по бамланивимабу.

"Не выявлено пользы от применения бамланивимаба у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19. Согласно заключению FDA, моноклональные антитела, включая бамланивимаб, могут негативно влиять на клиническое течение COVID-19 у пациентов, которым требуется высокопоточная оксигенотерапия или искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ)", — пишут на сайте empendium. com

Касательно "Спутника V" в Швеции: власти страны готовы его применять, но только после того, как он "покажет хорошие результаты" по итогам исследования компетентными органами ЕС.

"Мы имеем очень мало информации о вакцине, и поступившие результаты изучения российской вакцины должны быть рассмотрены доскональнее. Там [в России] эффективность определяют иначе, чем в других исследованиях, других вакцин. Это не означает, что это неправильно: они лишь измеряют по-другому", — заявил для Aftonbladet координатор вакцинации в королевстве Рикард Бергстрём.