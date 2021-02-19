Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Интернет-публика оценила пение Ольги Бузовой "вживую"
Сны защищают зрительную кору головного мозга
Рабочие рекламной фирмы погибли в результате ДТП в Ростове
Собчак высмеяла Боню за жалобу на дорогие услуги ЖКХ
В Забайкалье ветеринары спасли сокола с повреждённым крылом
Власти готовятся "порадовать" россиян очередным налогом
Губерниев ответил шведам за "патриарха биатлона" и роскошные отели
Из-за морозов и снежных бурь в США погибли 34 человека

Лишь бы не "Спутник V": власти Швеции срочно ищут препараты от COVID-19

Мир

В поисках вариантов лечения коронавируса власти Швеции идут на крайние меры. Экстренную лицензию от Государственного фармацевтического управления получил препарат под названием "Бамланивимаб".

Лишь бы не "Спутник V": власти Швеции срочно ищут препараты от COVID-19

Бамланивимаб (bamlanivimab) представляет собой противовирусный препарат, который, по мнению властей Швеции, поможет в случае "третьей волны" заболеваемости. Об этом сообщили через новостную службу SVT Nyheter.

Напомним, что экстренная лицензия не означает, что препарат официально разрешён, но медики получают право использовать его по своему усмотрению. Интересно, что на некоторых сайтах можно найти весьма странные данные по бамланивимабу.

"Не выявлено пользы от применения бамланивимаба у пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19.

Согласно заключению FDA, моноклональные антитела, включая бамланивимаб, могут негативно влиять на клиническое течение COVID-19 у пациентов, которым требуется высокопоточная оксигенотерапия или искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ)", — пишут на сайте empendium. com

Касательно "Спутника V" в Швеции: власти страны готовы его применять, но только после того, как он "покажет хорошие результаты" по итогам исследования компетентными органами ЕС.

"Мы имеем очень мало информации о вакцине, и поступившие результаты изучения российской вакцины должны быть рассмотрены доскональнее.

Там [в России] эффективность определяют иначе, чем в других исследованиях, других вакцин. Это не означает, что это неправильно: они лишь измеряют по-другому", — заявил для Aftonbladet координатор вакцинации в королевстве Рикард Бергстрём.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров
Последние материалы
Коллеги Мягкова вспомнили, как он едва не погиб на съемках
Женщина пыталась пронести в суд два турецких клинка в Красноярске
"Для рывка без раскачки": депутата ГД удивил опрос о новых налогах:
Как растить ребенка, у которого повышенные способности
Пауки с острова Кокос умеют плести три разных вида паутины
Павлова устроила разнос тренерам сборной России по биатлону
Итальянский посол подсказал, как улучшить отношения ЕС и РФ
Интернет-публика оценила пение Ольги Бузовой "вживую"
Лишь бы не "Спутник V": власти Швеции срочно ищут препараты от COVID-19
Сны защищают зрительную кору головного мозга
Популярное
Точка зрения
Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую

О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.

Зачем было лгать про Зою Космодемьянскую
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Мир. Новости мира
Бойкот или совпадение: почему России не будет на Мюнхенской конференции 
Здоровье
Названы люди, которые тяжелее всех болеют коронавирусом
Общество
Как правильно называть Украину, Белоруссию, Молдавию
Василий Амирджанов Михалков ратует за новый "философский пароход" Василий Амирджанов Игорь Буккер Кто создал первые цивилизации на Земле Игорь Буккер Усам Оздемиров Священная корова пенсионной реформы упёрлась в тупик Усам Оздемиров
Биатлон
Российская четвёрка биатлонистов пробилась в масс-старт чемпионата мира
Политика. Новости и аналитика
Под грифом "секретно": в Минфине думают о новой реформе пенсий
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Российский шоу-бизнес
Юрий Куклачёв избавил семью от войны за наследство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников