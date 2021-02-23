Дело тонкое: почему Ближний Восток - не приоритет для Байдена

Джо Байден, похоже, "устал" от вопросов Ближнего Востока. Спустя всего месяц после того, как команда Байдена пришла к власти, из Белого дома стали поступать даже не намёки, а открытые заявления: Ближний Восток — больше не приоритет.

Как пишут в Politico, Байден в целом прохладно относится к региону. Из важных моментов его работы по данному "фронту" можно выделить лишь звонок Биньямину Нетаньяху, премьер-министру Израиля, а также "сворачивание удочек" в Саудовской Аравии и Йемене. Вкупе с "заморозкой" значительных объёмов продаж оружия в регион можно сделать вывод — Байден не заинтересован в том, чтобы "раскачивать" Ближний Восток.

"Если вы захотите перечислить регионы, которые Байден считает приоритетными, помните: Ближний Восток не войдёт в первую тройку. Приоритеты таковы: Азиатско-Тихоокеанский регион, затем Европа, а затем Западное полушарие. И это отражает двухпартийный консенсус в отношении того, что проблемы, требующие нашего внимания, изменились по мере возрождения конкуренции с Китаем и Россией", — сказал Politico бывший высокопоставленный сотрудник национальной безопасности и близкий советник Байдена.

Другой неофициальный советник Байдена выразился более прямо:

"...он действует так, чтобы не оказаться втянутым в проблемы Ближнего Востока".

Отток энергии и ресурсов Штатов из региона отражает простой факт: Байден не считает проблемы Ближнего Востока важными для США прямо сейчас. Это подход, который пробовали и предшественники Байдена, в его основе — чувство раздражения из-за того, что внешняя политика США часто попадает в "трясину" Персидского залива.

Если обратиться к причинам такого подхода Байдена к ближневосточным вопросам, можно найти несколько интересных фактов. В 1991 году Байден голосовал против войны в Ираке. Однако затем, будучи председателем сенатского комитета по международным отношениям, настаивал на принятии резолюции Конгресса, разрешающей президенту Джорджу Бушу вторгнуться в Ирак в 2003 году — и это голосование, о котором Байден (по его словам) сожалеет до сих пор.

В 2007 году Байден предложил план по разделу Ирака на три полуавтономных региона, которые отошли бы шиитам, суннитам и курдам. Этот план широко раскритиковали ближневосточные эксперты и аналитики, заявив, что он может привести к кровопролитию.

Далее нынешний президент сделал ещё несколько спорных и не всегда согласующихся между собой заявлений. Если оценивать всю его риторику в целом, создаётся ощущение, что Байден "зондировал почву", пытаясь понять, чего хотят от него по "ближневосточной" тематике как избиратели, так и коллеги по Белому дому.

Окончательный вариант, похоже, звучит на настоящий момент примерно так: США на Ближнем Востоке оставляют слишком много ресурсов, и сейчас важнее переключиться на более актуальные проблемы. Поэтому Байден неоднократно выступал против увеличения численности войск США в регионе, ещё будучи вице-президентом.

Удивительно, но всегда любивший повоевать Пентагон на этот раз, похоже, согласен с Байденом.

"Ллойд Остин [министр обороны США] тоже хочет не увязнуть на Ближнем Востоке. Недавно он провёл обзор развёртывания войск США по всему миру, который, как ожидается, позволит переоценить военное присутствие США в Персидском заливе", — сообщил на прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации.

Остин также указал для СМИ, что Ближний Восток не был одним из его главных приоритетов, когда он назначал трёх специальных советников по ключевым вопросам. Вопросы влияния Китая, вопросы коронавируса и климатические вопросы — вот что "советуют" Остину его новые помощники.

Пентагон при этом — не единственное место, где открыто намекают на новый набор приоритетов. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан сократил штат сотрудников, занимающихся Ближним Востоком, и увеличил подразделение, которое координирует политику США в отношении Индо-Тихоокеанского региона.

"Байден хочет, чтобы в администрации были люди с различными мнениями. Это не меняет его убеждений или убеждений Пентагона, но говорит вот о чём: вместо единой ранее точки зрения возникнут дебаты о том, что и как делать", — пишут в Politico.