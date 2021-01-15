"Санкции из ада" от Байдена - лучший подарок для Москвы

Послевыборные баталии в США затмили всё остальное в мировой повестке дня. Протесты сторонников Дональда Трампа и победное шествие приверженцев Джо Байдена отзываются во всех уголках планеты. И это понятно: мантия "властелина мира" к тому обязывает. И всё же пусть республиканский слон бодается с демократическим ослом сколько сил хватит. Нас должно волновать, как всё это отразится на наших отношениях.

Планам уходящего президента Дональда Трампа "поладить с Москвой", о чём он много раз заявлял, не суждено было сбыться. Ему не удалось стать тем эпическим героем, которому был бы по плечу подвиг "осушения вашингтонского болота". Заражённое вирусом гегемонизма глубинное государство подключило все ресурсы для устранения с поста президента "внесистемного политика" и "эксцентричного миллиардера" Трампа. Не погнушались даже применить отдельные элементы майданных технологий и манипуляций с голосами избирателей, что привело к захвату Капитолия протестующими и дало повод отдельным политикам отнести США в разряд "банановых республик". Теперь идёт процесс зачистки политического поля от любых идей в поддержку "трампизма".

США так увлеклись "продвижением демократии" в других странах, что сильно запустили ситуацию с ней в своей собственной стране. Их желание поучать весь мир всегда отдавало безмерным снобизмом, который наталкивал на мысль: не пытаются ли нам под видом демократии запустить троянского коня, чтобы хозяйничать в нашем доме и выкачивать за бесценок наши ресурсы? Мы вкусили от того горького плода в лихие 90-е, и эта наука обошлась нам дорогой ценой. Сегодня Украина, казалось бы, в полной власти американских стратегов, но они бьются уже 7 лет, а демократию там насадить не могут. Если не считать демократией полную вольницу в духе махновщины.

Лучший способ продвижения демократии — это не выкручивание рук и не перетягивание в стан "демократов" чуть ли не под страхом расстрела, в этом плане нет ничего лучше демонстрации собственных достижений, притягательности личного положительного примера, того самого "сияющего града на холме". Когда выборы фальсифицируются, действующего президента страны лишают возможности обращаться к нации через телевидение, блокируют навечно его аккаунты в соцсетях, а его последователей лишают их законных гражданских прав — вряд ли это имеет что-то общее с демократией.

Бревна в своём глазу не замечая

Избранный президент Джо Байден давно точит зуб на Россию. Байден любит заявлять о том, что заставит Москву заплатить ощутимую цену за её поведение: будь то мнимое вмешательство в американские выборы или не менее мифические действия русских хакеров, устроивших якобы масштабную кибератаку на их государственные учреждения. Но всё это лишь поводы, а настоящие причины сформулированы в стратегических документах. В Стратегии национальной безопасности США Россию и Китай назвали "ревизионистскими державами", которые посмели бросить вызов Штатам. Согласно Стратегии национальной обороны США Россия названа большей проблемой, чем даже терроризм: ведь она "стремится к полному региональному доминированию, хочет разрушить НАТО и подстроить под себя европейскую и ближневосточную экономику и политику"!

Агентство США по международному развитию (USAID) со своей программой "Концепция противодействия злонамеренному влиянию Кремля" пошло ещё дальше. Оно обвинило российскую власть в том, что она преследует цели "подрыва экономической либерализации, прекращения демократического развития и ослабления суверенитета отдельных государств".

Кидаясь высосанными из пальца обвинениями, теоретики американского гегемонизма не замечают бревна в собственном глазу, в том что касается нарушения обещаний по нерасширению НАТО на восток, наращивания вооружений у границ России, выхода из договора по ПРО, организации цветных революций, военных интервенций и многого другого.

Старания антироссийски настроенных идеологов дают свои плоды. За три последних года доля американцев, считающих Россию врагом США, выросла на 11% и составила на конец 2020 года 38%. Хорошо постарались американские СМИ, лившие воду на мельницу демократов. Обвиняя Москву во вмешательстве в американские выборы, проводя бессмысленные прокурорские расследования о сговоре Трампа и Кремля, демократы преследовали свои внутриполитические цели, а сопутствующий долгосрочный ущерб отношениям двух государств мало кого из них волновал.

Байден и его свита

Образ Джо Байдена видится не с оливковой ветвью, а с занесённой для удара дубиной, с улюлюкающей и подбадривающей свитой вокруг. Взять одну из последних номинаций в лице бывшего посла в России Уильяма Бёрнса, предложенного на пост директора ЦРУ. Он обвинял Трампа в одностороннем дипломатическом разоружении за его желание наладить отношения с президентом Путиным в тот момент, "когда Россия представляет угрозу, невообразимую четверть века назад". Владимира Путина бывший дипломат обвинил в том, что он бросает прямой вызов странам Запада, атакуя целостность их демократии. По мнению Бёрнса, всё объясняется "комплексом неполноценности России по отношению к Соединенным Штатам и её стремлением к тому, чтобы к ней относились серьёзно как к глобальному партнёру".

Между тем в книге "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия" тот же Уильям Бёрнс пишет, что инерция расширения, толкавшая США на приём в НАТО Украины и Грузии, игнорирование исторических связей этих стран с Россией и протестов Москвы фундаментально испортили отношения между Америкой и Россией. Интересно, заставят ли Бёрнса отречься от этих слов при обсуждении его кандидатуры в американском сенате?

Ещё у Байдена есть такие советники, как Джейк Салливан и Майкл Карпентер, считающие недостаточными секторальные санкции, введенные администрацией Обамы. Они выступают за наложение "блокирующих" санкций на российские банки и принятие жестких ограничений против экономики России в целом. К тому же где-то в кабинетах конгресса с 2018 года пылятся и ждут своего часа проекты DETER и DASKA, содержащие санкции против российских банков и суверенного долга России. Эти меры окончательно похоронят любые инициативы в пользу двустороннего сотрудничества.

Некоторые аналитики высказывают осторожные прогнозы, что в Вашингтоне верх могут взять реалисты, понимающие опасность дальнейшей деградации российско-американских отношений и эскалации конфликта с Россией. Но они пока в меньшинстве. Как отмечает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, верхушка США не считает Россию равным партнёром и не рассматривает в качестве перспективы равноправные отношения с ней. Пока они не признают то, что наша страна играет серьёзную роль в международных делах, трудно ожидать какого-то улучшения отношений двух стран.

Американские и многие другие западные политики всё время требуют от нашей страны каких-то уступок, выдвигают всевозможные ультиматумы, вечно угрожая тяжелой платой в случае непослушания. А какую цену готовы заплатить сами США за достижение разумного компромисса между двумя странами? Готовы ли они перестать вмешиваться во внутренние дела России и граничащих с нею государств? Откажутся ли кормить с руки внесистемную оппозицию? Воздержатся ли от втягивания в блок НАТО стран бывшего СССР? Список можно продолжать. Но главное, пересмотрят ли власти США политику сдерживания России по всем фронтам, нацеленную на удушение нашей экономики и распад государства? В реальность такого не верится совсем.

Может, принятие пресловутых "санкций из ада", которые висят над нами как дамоклов меч, было бы благом? Они бы отрезали наши банки от доллара, поспособствовав дедолларизации и деофшоризации. А компрадорская буржуазия была бы вынуждена сделать окончательно свой выбор — быть ей с Россией или с Западом. У США хорошо получается "задушить в объятиях", пусть попробуют одержать верх в бою с открытым забралом.