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"Чужие в собственной стране": Янукович рассказал, что разделяет Украину

Мир

Свою точку зрения на то, что же сейчас разделяет жителей Украины, высказал бывший украинский президент Виктор Янукович. По его мнению, "майдан" (госпереворот) 2014 года влияет на украинское общество до сих пор.

"Чужие в собственной стране": Янукович рассказал, что разделяет Украину

В заявлении Януковича, которое распространил адвокат Виталий Сердюк, бывший президент подчёркивает: многие украинцы после 2014 года вынуждены ощущать себя чужими в своей же стране.

"Спустя семь лет "майдан" продолжает разделять нашу страну. Действия прежней и нынешней власти подогревают и углубляют разделение нашего государства.

Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, продолжают быть чужими в собственной стране", — заявил Янукович.

При этом, уверен бывший президент, в стране буквально навязывают определённую точку зрения и не собираются отпускать "монополию на правду". Также нормой стали "восхваления преступников", уточнил Янукович.

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Автор: Константин Шапров
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