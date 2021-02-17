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На Украине придумали способ "максимально исключить" подачу воды в Крым

Мир » Бывший СССР » Украина

На Украине так "беспокоятся" о скорейшем возвращении Крыма, что готовы сделать всё, лишь бы Крыму никогда не пришло в голову вернуться в состав Украины.

На Украине придумали способ "максимально исключить" подачу воды в Крым

После возвращения Крыма в состав России Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал. По нему ранее поступала вода из Днепра, обеспечивавшая большую часть потребности полуострова в водоснабжении. Теперь на Украине придумали, как окончательно исключить возможность подачи воды в Крым.

Представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич и начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко обсудили достройку дамбы на 107-м километре канала. Это, по мнению начальника фиктивного ведомства, "не допустит днепровскую воду во временно оккупированный Крым".

"Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой — позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области", — сообщила пресс-служба "ведомства".

В Крыму отреагировали на это заявление, назвав Украину государством, которое продолжает геноцид в отношении Крыма перед лицом всего мирового сообщества, сообщает РИА Новости.

"Вода уже более шести лет по каналу из Украины не поступает, но, тем не менее, мы справляемся со всеми вызовами и задачами. Всё это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", — прокомментировал ситуацию глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев.

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Автор: Людмила Черткова
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