Африканский союз планирует направить экспертную группу экстренного реагирования в Гвинею, где ранее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола.

"Комиссия Африканского союза была проинформирована о вспышке и готова предложить всестороннюю поддержку всех учреждений Афросоюза. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) продолжит работать с правительством Гвинейской Республики и готовится развернуть группу экстренного реагирования из экспертов в следующие 48 часов", — пояснили в пресс-релизе организации.