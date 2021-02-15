Лондон заинтересован в Тбилиси: в Грузию прибыла британский министр

Лондон продолжает работать на "дружбу" с Тбилиси: с визитом в Грузию прибыла представитель МИД Великобритании.

"Доброе утро, Грузия. Мой первый визит в Грузию прекрасен. Рада видеть динамичное партнерство между Великобританией и Грузией в действии", — написала в Twitter государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон.

Политик подчеркнула, что между странами установлены динамично развивающиеся отношения, которые становятся всё крепче.

Ранее, напомним, Грузия также проявляла интерес к работе с Великобританией. В частности, ведётся работа по соглашению о свободной торговле, которое в марте должен обсудить и принять британский парламент.

Также Великобритания остаётся одним из лидеров по количеству инвестиций в Грузию: в 2019 году Лондон вошёл в топ-3 инвесторов, сообщает сайт Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".