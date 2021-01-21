Грузия против России: ЕСПЧ вынес вердикт. Кто выиграл, кто проиграл?

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) вынесла вердикт по жалобе Грузии против России. Подана эта жалоба была в августе 2008 года, фактически по следам конфликта в Южной Осетии. Кто выиграл, а кто проиграл?

Жалоба Грузии в ЕСПЧ рассматривалась почти 12 лет. Иск был внесен грузинскими властями 11 августа 2008 года. В нем утверждалось, что Россия, использую свои вооруженные силы или "подконтрольные формирования "сепаратистов", якобы нарушила ряд статей различных конвенций, в частности, право на жизнь, запрет на пытки или нечеловеческой обращение, право на свободу и безопасность, право на собственность, право на образование, право на передвижение и так далее.

Финальные слушания по делу прошли в Европейском суде по правам человека 23 мая 2018 года. Решение же было опубликовано 21 января 2021 года. И первым на него отреагировал российский Минюст.

Чего добилась Россия

В сообщении ведомства на эту тему подчеркивается, что "по результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года".

Кроме того, суд не поддержал утверждение грузинских властей о якобы имевшем место вторжении российских вооруженных сил на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал. Напомним, именно этим предыдущий президент Грузии Михаил Саакашвили оправдывал обстрел Цхинвала из артиллерии и систем залпового огня в ночь с 7 на 8 августа 2008 года.

Однако решение Большой палаты ЕСПЧ едва ли можно оценивать как однозначную победу России. В сообщении российского Минюста отмечается несогласие с "рядом выводов" суда. В том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том, что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена.

Чего ждали в Грузии

Как отметил заместитель министра юстиции России Михаила Гальперин, Грузия пыталась доказать, что европейская конвенция по защите прав человека применяется не только в мирное время, но и в ходе боевых действий, что противоречит основам международного гуманитарного права. По его словам, российская сторона смогла убедить судей в том, что правовая оценка событий августа 2008 года в Абхазии и Южной Осетии не входит в их юрисдикцию.

Постановление ЕСПЧ по делу "Грузия против России (II)" не содержит решения о денежной компенсации. Соответствующий вопрос оставлен судом в Страсбурге для дальнейшего рассмотрения.

Вместе с тем, стоит заметить, что нынешнее решение суда явно не соответствует ожиданиям грузинских властей. Хотя в Тбилиси пытаются представить вердикт суд как свой большой успех.

"Это решение станет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Министерства юстиции, специалистов, и, разумеется, мы все уверены, что это будет справедливое решение. Мы должны понимать, что помимо компенсации нашим пострадавшим гражданам, это, разумеется, в основном будет основой для дальнейшей защиты их интересов на международном уровне", — об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария 21 января.

Заявил он это еще до того, как вердикт стал известен. А в пресс-релизе, Министерства юстиции Грузии, опубликованном после того, как вердикт стал известен, упор делается на то, что Россия нарушила ряд статей Европейской конвенции по правам человека во время августовской войны. В частности, в заявлении ведомства дело представлено так, что Большая палата ЕСПЧ подтвердила, что Россия якобы провела этническую чистку грузин, признала ответственность России за нарушение прав на свободу и безопасность гражданских лиц и так далее.

"Это историческое решение является важным рычагом для урегулирования конфликтов и восстановления территориальной целостности Грузии с использованием международно-правовых механизмов", — говорится в заявлении грузинского Минюста. В общем, попытка представить дело так, будто это большой успех. Хотя на самом деле это не так.

И еще надо сказать, что нынешнее решение Большой палаты ЕСПЧ едва ли повлияет на штамп западных политиков и прессы по поводу "агрессии России против Грузии". К юриспруденции он отношения не имеет, это пропаганда. Так что здесь каких-либо перемен едва ли стоит ожидать.