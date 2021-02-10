Россия призвала США перестать "бряцать оружием" в Чёрном море

Шестой американский флот отчаянно ищет врага в Чёрном море, чтобы под любым предлогом оправдать своё присутствие в регионе, считает посольство РФ в США.

Ранее Шестой флот ВМС США сообщил о проведении в акватории Чёрного моря совместных учений с Турцией. Согласно приведённой информации, в учениях задействованы американские эсминцы и разведывательные самолёты.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатов. Мир и безопасность Чёрного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", — отреагировало на эту активность посольство России в Вашингтоне.

Российские дипломаты отметили, что США используют любые предлоги для увеличения своего присутствия в черноморском регионе. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что альянс вынужден был усиливать своё присутствие в Чёрном море в ответ на действия России. На сегодняшний день эскадра США в Чёрном море достигла своих самых больших размеров с 2017 года.